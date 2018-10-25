Александр Овечкин проведёт открытый урок для игроков с особенностями развития

30 октября капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в пятый раз подряд проведёт открытый урок для игроков из Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA), информирует официальный сайт НХЛ.



В тренировке, которая пройдёт на тренировочном катке «столичной» команды в Арлингтоне, примут участие около 80 человек, в основном детей. ASHA была создана в 2000 году для игроков всех возрастов с особенностями развития. Ещё 12 лет назад Овечкин создал программу «Ovi's Crazy 8s», в рамках которой жертвует восемь сезонных абонементов на матчи «Вашингтона» самым ценным игрокам ASHA.

В восьми матчах нынешнего сезона на счету Овечкина 13 (8+5) очков. По этому показателю он делит восьмое место в лиге.