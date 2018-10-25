Купер: было просто удовольствием наблюдать за игрой Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Колорадо Эвеланш» (1:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги акцентировал внимание на удачной игре российского голкипера Андрея Василевского, отразившего 23 броска.

«Сегодня он видел шайбу и был просто просто великолепен. Андрей делал отличные сейвы, выкатывался из ворот и снова ловил шайбу. Он видел все броски и сумел собрать все отскоки. Это была хорошая игра в его исполнении. Было просто удовольствием находиться на скамейке и наблюдать за ним», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 23 броска, оформил первый шат-аут в сезоне и замкнул тройку лучших игроков матча. Благодаря «сухарю» Василевский вышел на третье место в истории «Тампы» по матчам на ноль. Василевский в 13-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и превзошёл результат Даррена Пуппы (12).