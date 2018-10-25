«Айлендерс» — «Флорида» — 2:3. Видеообзор матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Флориде Пантерз» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).



Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий хозяев Брок Нельсон, в середине второго игрового отрезка Джордан Эберле увеличил преимущество «островитян», но «пантеры» успели отыграться. На 43-й минуте Фрэнк Ватрано реализовал большинство, а затем Евгений Дадонов сравнял счёт, продлив результативную серию до пяти матчей. Победу гостям вновь принесло большинство – в начале овертайма шайбу забросил Майк Хоффман.



В активе Дадонова показатель полезности «+1», три броска в створ за 20 минут и 13 секунд, проведённых на льду. Максим Мамин сыграл лишь 7.28. На счету Богдана Киселевича показатель полезности «+1» и бросок в створ за 15.20.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.