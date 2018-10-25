Итоги дня АХЛ для россиян: пять очков Рубцова в трёх матчах, гол Абрамова

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.

Форвард «Лихай Вэлли» Герман Рубцов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Хартфорд Вулф Пэк» (7:3), продлив результативную серию до трёх матчей (пять очков — три шайбы и две результативные передачи). Нападающий «Кливленд Монстерз» Виталий Абрамов отметился голом в игре с «Чикаго Вулвз» (2:6). Радель Фазлеев, Клим Костин и Никита Сошников отметиться очками не сумели, а последний завершил матч с показателем полезности «-2».