Итоги дня АХЛ для россиян: пять очков Рубцова в трёх матчах, гол Абрамова

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.
Форвард «Лихай Вэлли» Герман Рубцов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Хартфорд Вулф Пэк» (7:3), продлив результативную серию до трёх матчей (пять очков — три шайбы и две результативные передачи). Нападающий «Кливленд Монстерз» Виталий Абрамов отметился голом в игре с «Чикаго Вулвз» (2:6). Радель Фазлеев, Клим Костин и Никита Сошников отметиться очками не сумели, а последний завершил матч с показателем полезности «-2».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Рубцов (н)
|«Лихай Вэлли»
|1+1
|0
|2
|+1
|Фазлеев (н)
|«Лихай Вэлли»
|0+0
|0
|1
|0
|Абрамов (н)
|«Кливленд»
|1+0
|0
|4
|0
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0+0
|0
|1
|0
|Сошников (н)
|«Сан-Антонио»
|0+0
|0
|0
|-2