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Итоги дня АХЛ для россиян: пять очков Рубцова в трёх матчах, гол Абрамова

Итоги дня АХЛ для россиян: пять очков Рубцова в трёх матчах, гол Абрамова
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.

Форвард «Лихай Вэлли» Герман Рубцов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Хартфорд Вулф Пэк» (7:3), продлив результативную серию до трёх матчей (пять очков — три шайбы и две результативные передачи). Нападающий «Кливленд Монстерз» Виталий Абрамов отметился голом в игре с «Чикаго Вулвз» (2:6). Радель Фазлеев, Клим Костин и Никита Сошников отметиться очками не сумели, а последний завершил матч с показателем полезности «-2».

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Рубцов (н)«Лихай Вэлли»1+102+1
Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»0+0010
Абрамов (н)«Кливленд»1+0040
Костин (н)«Сан-Антонио»0+0010
Сошников (н)«Сан-Антонио»0+000-2
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