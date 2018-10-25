Игорь Скороходов завершил карьеру

Хоккейный клуб «Югра» на своём официальном сайте проинформировал о решении известного нападающего Игоря Скороходова завершить карьеру. В составе северян в этом сезоне форвард сыграл восемь матчей, но не смог отличиться набранными очками, после чего клуб расторг с ним контракт.



В минувшем сезоне опытный форвард выступал за тольяттинскую «Ладу», в 43 матчах регулярного чемпионата забросил 10 шайб и сделал 6 голевых передач при показателе полезности «+2».



За карьеру в КХЛ 32-летний нападающий также выступал в составе «Югры», «Салавата Юлаева», «Северстали» и новокузнецкого «Металлурга». В общей сложности Скороходов принял участие в 311 играх и набрал 150 (89+61) очков при показателе полезности «-8».



1 августа 2018 года нападающий стал игроком «Адмирала», однако вскоре покинул приморский клуб и перешёл в «Югру».

«Югра» расторгла контракт с Игорем Скороходовым