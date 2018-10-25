Крылов: в большинстве «Авангарда» назрели изменения

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов после матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ) заявил, что омской команде пора перестроить игру в большинстве.

«Ещё одна нервная победа. Непростая игра, но важные два очка. Иногда такие матчи приносят больше пользы, нежели лёгкий разгром соперника. Главное – сделать правильные выводы. Очевидно, что наше большинство сейчас оставляет желать лучшего. После матча против «Динамо» мы встретились с тренерским штабом и пришли к выводу, что в этом компоненте назрели изменения. Прежде всего – в игровых сочетаниях.



Хороший момент, чтобы наши лидеры показали свои лидерские качества. Кошелев, Михеев и Семёнов. Пора доказать, что прошлогодние цифры были неслучайными. Большинство — важнейшая часть современного хоккея. Уверен, ребята смогут изменить ситуацию. Без хорошего большинства не стоит рассчитывать на что-то серьёзное», — рассказал Крылов.