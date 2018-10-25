Пеньковский покинул госпиталь Владивостока и скоро вернётся в Челябинск

Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский сегодня, 25 октября, покинул госпиталь Владивостока и возвращается в Челябинск, информирует «твиттер» агентства Шуми Бабаева.

«Артём Пеньковский сегодня покинул госпиталь Владивостока! В понедельник нападающий «Трактора», получивший тяжёлую травму в матче с «Адмиралом», уезжает домой, транзитом через Новосибирск! В новой столице Дальнего Востока Артёму сделали несколько операций, после чего начались реабилитационные процедуры! По возвращении в Челябинск Артём пройдёт углублённый медицинский осмотр, который и даст ответ, когда наш нападающий сможет приступить к тренировкам», — сказано в сообщении.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» агентства Шуми Бабаева.

Напомним, что у форварда были диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Тяжёлую травму Пеньковский получил в концовке матча с «Адмиралом» в результате силового приёма Степана Захарчука. Защитник дальневосточников толкнул нападающего челябинцев в борт, в результате чего был удалён до конца матча.