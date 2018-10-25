Стал известен состав молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в Турнире четырёх наций. В связи с занятностью Брагина в заокеанском турне составом молодёжной сборной, которая выступит в Чехии, будет руководить Юрий Бабенко.



На сбор в Новогорске, который пройдёт со 2 по 7 ноября, прибудут 22 хоккеиста:



Вратари: Амир Мифтахов («Барс»), Тимур Шиянов («Лозанна», Швейцария);



Защитники: Данила Арефьев («СКА-1946»), Даниил Валитов («Авто»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Андрей Прибыльский («Динамо»), Владимир Сычушкин («Северсталь»), Игорь Усманов («Лада»), Макар Хабаров («Алмаз»);



Нападающие: Дмитрий Воронков («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко (оба – «Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Глеб Зайцев («Адмирал»), Семён Кизимов («Лада»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба – «Звезда»), Виталий Кравцов («Трактор»), Егор Круженков, Михаил Шалагин (оба – «Спартак»), Василий Подколзин («СКА-1946»).



В ходе сбора к ним присоединятся пятеро игроков, не попавших в заявку другого состава молодёжной сборной, которая 2 ноября отправится в Канаду для участия в CIBC Canada Russia Series – традиционной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг.