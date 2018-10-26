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Нестеров – об игре Кузнецова: ему уже неинтересно в НХЛ, нужна лига посильнее

Нестеров – об игре Кузнецова: ему уже неинтересно в НХЛ, нужна лига посильнее
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Мало знаю о Кравцове. Трудно сказать, почему все так освещают его игру, сравнивают с Кузнецовым. По-моему, об этом говорить ещё рано. Кузя каждый год взлетает! Скоро уже взлетать некуда будет. Красавец!

Кузнецов вырос, играя рядом с Овечкиным? Он вырос в Челябинске, начнём с этого. А потом играл в «Тракторе». Вы видели, как он катается? Он вообще не напрягается. Иногда складывается впечатление, что ему уже неинтересно там играть, а нужна ещё какая-то лига посильнее. Из Челябинска почти все хорошо катаются, я не знаю почему. Видимо, тренеры такие», — сказал Нестеров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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«КХЛ нужно больше медийности, народ не ходит на хоккей!»
Большое интервью с защитником ЦСКА Никитой Нестеровым.
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