Нестеров – об игре Кузнецова: ему уже неинтересно в НХЛ, нужна лига посильнее

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.



«Мало знаю о Кравцове. Трудно сказать, почему все так освещают его игру, сравнивают с Кузнецовым. По-моему, об этом говорить ещё рано. Кузя каждый год взлетает! Скоро уже взлетать некуда будет. Красавец!



Кузнецов вырос, играя рядом с Овечкиным? Он вырос в Челябинске, начнём с этого. А потом играл в «Тракторе». Вы видели, как он катается? Он вообще не напрягается. Иногда складывается впечатление, что ему уже неинтересно там играть, а нужна ещё какая-то лига посильнее. Из Челябинска почти все хорошо катаются, я не знаю почему. Видимо, тренеры такие», — сказал Нестеров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

