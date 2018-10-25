Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 октября, начало игры — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Бодров — Мишарин, Белоусов — Паре — Секстон;
Лямин — Егоршев, Крикунов — Рассейкин — Миловзоров;
Мамкин — Переляев, Обидин — Грачёв — Литовченко.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Булирж;
Верещагин — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Кулёмин;
Бирюков — Бобряшов, Варфоломеев — Шор — Чибисов;
Зайцев, Д. Платонов — Любимов — Тимкин; Дорофеев.
«Автомобилист» — «Металлург»: Булирж выйдет в первом звене гостей