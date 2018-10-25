«Автомобилист» — «Металлург»: Кошечкин пропустил бросок с отрицательного угла

В первом периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» счёт на 9-й минуте открыл нападающий команды хозяев Андрей Обидин. Форвард неожиданно бросил шайбу в клюшку Василия Кошечкина с отрицательного угла, голкипер не сумел среагировать и пропустил гол.



В матче продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Второй гол в ворота «Металлурга» записал в свой актив нападающий Вячеслав Литовченко.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19