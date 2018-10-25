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«Автомобилист» — «Металлург»: Кошечкин пропустил бросок с отрицательного угла

«Автомобилист» — «Металлург»: Кошечкин пропустил бросок с отрицательного угла
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» счёт на 9-й минуте открыл нападающий команды хозяев Андрей Обидин. Форвард неожиданно бросил шайбу в клюшку Василия Кошечкина с отрицательного угла, голкипер не сумел среагировать и пропустил гол.

В матче продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Второй гол в ворота «Металлурга» записал в свой актив нападающий Вячеслав Литовченко.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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