«Автомобилист» одержал непростую победу над «Металлургом»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 5:3.



Первый период остался за хозяевами: «Автомобилист» забил трижды усилиями Андрея Обидина, Вячеслава Литовченко и Георгия Белоусова, после чего гости заменили Василия Кошечкина на Артёма Загидулина. Во втором периоде гол Ника Шора сократил отставание «Металлурга». К 47-й минуте разница в счёте стала минимальной: на шайбы Ииро Пакаринена и Андрея Чибисова подопечные Андрея Мартемьянова ответили только голом Стефана Да Косты. Точку в матче поставил гол Егора Миловзорова в пустые ворота гостей.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19