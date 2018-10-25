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«Автомобилист» одержал непростую победу над «Металлургом»

«Автомобилист» одержал непростую победу над «Металлургом»
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 5:3.

Первый период остался за хозяевами: «Автомобилист» забил трижды усилиями Андрея Обидина, Вячеслава Литовченко и Георгия Белоусова, после чего гости заменили Василия Кошечкина на Артёма Загидулина. Во втором периоде гол Ника Шора сократил отставание «Металлурга». К 47-й минуте разница в счёте стала минимальной: на шайбы Ииро Пакаринена и Андрея Чибисова подопечные Андрея Мартемьянова ответили только голом Стефана Да Косты. Точку в матче поставил гол Егора Миловзорова в пустые ворота гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2018, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 3
3:0, 0:1, 2:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Обидин (Миловзоров, Рассейкин) – 08:09 (5x5), 2:0 – Литовченко (Лямин, Доус) – 09:01 (5x5), 3:0 – Белоусов (Секстон, Мишарин) – 16:29 (5x5), 3:1 – Шор (Варфоломеев, Чибисов) – 22:00 (5x5), 3:2 – Пакаринен (Антипин, Любимов) – 42:36 (5x5), 4:2 – Да Коста (Доус, Голышев) – 44:25 (5x5), 4:3 – Чибисов (Шор, Варфоломеев) – 47:39 (5x5), 5:3 – Миловзоров (Грачёв) – 59:42 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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