Дмитрий Кагарлицкий забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий отметился заброшенной шайбой на седьмой минуте встречи с хоккейным клубом «Сочи». Таким образом, на счету 29-летнего хоккеиста теперь ровно 100 заброшенных шайб в Континентальной хоккейной лиге.



В матче продолжается первый период, счёт — 2:0 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Дмитрия Кагарлицкого можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



В КХЛ Кагарлицкий провёл 392 матча, заработав в общей сложности 273 (100+173) балла. Нападающий ранее защищал цвета мытищинского «Атланта», новокузнецкого «Металлурга», хоккейного клуба «Донбасс» и череповецкой «Северстали».



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