ФХР планирует производить клюшки и коньки под брендом «Красная машина»

Федерация хоккея России планирует производить клюшки, коньки и другую хоккейную амуницию под брендом «Красная машина», сообщил вице-президент организации Роман Ротенберг.



«Мы ведём работу над тем, чтобы начать производство в России собственных клюшек, коньков, а также всей хоккейной экипировки под брендом „Красная Машина“. Конечно, на это потребуется время, нужно будет произвести и протестировать те же клюшки. Мы планируем задействовать как профессиональный сегмент, так и сделать экипировку общедоступной, чтобы любители спорта могли в свободное время играть в хоккей.



Будет ли прибыль от матча на стадионе „Зенита? “Да, конечно. Мы посчитали всю экономику до того, как приняли решение о проведении и начали реализацию данного проекта. Есть бизнес-план и финансовая модель, на этом проекте мы планируем выручить прибыль. Подобные большие мероприятия аккумулируют выручку в районе 70-80 млн рублей», — цитирует Ротенберга ТАСС.