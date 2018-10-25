Рылов: в 20 лет меня хотели видеть в НХЛ, но там нечего было делать

Защитник магнитогорского «Металлурга» Яков Рылов в интервью пресс-службе клуба рассказал, почему он не уехал играть в Национальную хоккейную лигу.



«Хотели меня видеть за океаном. Но мне тогда казалось, что в 20 лет я был не готов туда ехать. Там мне нечего было делать. Тем более у меня был действующий контракт с «Динамо». Так что правильно вы сказали, что и предпосылок за границу ехать больше не было. Желание попробовать свои силы за океаном всегда было, но конкретных разговоров на эту тему в дальнейшем не было.



Меня называют бесстрашным? Ну, не скажу, что я уж не такой бесстрашный. Сами знаете, волков бояться — в лес не ходить. Если так говорят — может, на самом деле так и есть. Но если вы намекаете на то, чтобы под шайбу лечь или как-то иначе защитить свои ворота, то вообще без проблем», — цитирует Рылова официальный сайт «Металлурга».