Тертышный: «Трактору» не было смысла открываться, соперник сильный

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги проигранного матча с ярославским «Локомотивом» (0:1 ОТ).



«Поздравляю «Локомотив» с победой. После матча против «Северстали» у нас был серьёзный разговор. Сегодня команда сделала выводы и показала хорошую игру. Это набранное очко дорогого стоит — соперник очень хороший. Здорово сыграл Александр Судницин, а также сработало наше меньшинство. Хочу поблагодарить ребят за игру.



У нас не было моментов в атаке, потому что все силы ушли на оборону? Мы играли против сильного соперника, поэтому не было смысла открываться. Пока что мы только ищем свою игру. В прошлом матче с «Северсталью» был бардак, сегодня сыграли дисциплинированно, по заданию», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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