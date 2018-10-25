Апелляция Уилсона отклонена, игрок за время дисквалификации потеряет $ 1,26 млн

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сообщил, что апелляция клуба «Вашингтон Кэпиталз» на 20-матчевую дисквалификацию нападающего Тома Уилсона отклонена. Комиссия объяснила свой отказ тем, что это далеко не первое подобное нарушение со стороны Уилсона.



Форвард за время дисквалификации потеряет $ 1,26 млн, которые будут отправлены в Фонд помощи хоккеистам.



Хоккеист наказан за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту во время предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2). Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре.

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В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.