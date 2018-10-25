Крикунов: после этих последних поражений московскому «Динамо» некуда отступать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного матча с хоккейным клубом «Сочи» (5:1).



«Скажу, что нам после этих последних поражений отступать некуда. Дальше у нас только последнее за нами. Поэтому ребята настроились, удачно забили в начале. Потом сыграли довольно строго, хотя моментов было достаточно у «Сочи» для того, чтобы забить, но у нас неплохо сыграл вратарь. Хорошо, что не пропустили, особенно в концовке второго периода было тяжело, плюс ещё удаление. Но сегодня все ребята — молодцы, старались, боролись. Я уже сказал, что нам отступать было некуда. Наверное, поэтому так играли», — приводит слова специалиста официальный сайт черноморской команды.

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