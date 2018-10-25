С. Зубов: игроки «Сочи» просто не захотели идти на чужой пятак и платить цену

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями после проигранного домашнего матча с московским «Динамо» (1:5). Специалист отметил слабую игру своих подопечных на пятачке соперников.



«Поздравляю команду «Динамо» с уверенной победой. Мы полностью проиграли игру на пятаках. На своем пятаке, где мы позволили забить три гола, и просто не пошли на чужой пятак и не захотели платить цену. Создавали моменты, но это все было по периметру, возили шайбу. Игра не идет – значит, нужно вылезать, платить цену и идти на ворота. По-другому матчи не переворачиваются», — приводит слова Зубова официальный сайт черноморского клуба.



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