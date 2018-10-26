«Сент-Луис» — «Коламбус»: Тарасенко забросил третью шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (идёт первый период, 2:1). Счёт на 4-й минуте встречи открыл российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко, забив с острого угла и реализовав большинство. Ассистентами выступили Райан О’Райлли и Винс Данн. Таким образом, форвард прервал безголевую серию, которая составила шесть игр.

Посмотреть видео заброшенной шайбы можно в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

Это третий гол Тарасенко в сезоне, ранее он отметился дублем в ворота «Чикаго». В последних пяти встречах Владимир сделал четыре результативные передачи. Всего на его счету 7 очков (3+4). В среднем за матч воспитанник «Сибири» проводит на льду чуть больше 19 минут.