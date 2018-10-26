«Чикаго» — «Рейнджерс»: Бучневич забросил третью шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (идёт первый период, 1:1). Российский нападающий гостей Павел Бучневич на пятой минуте сравнял счёт, ассистентами выступили Брендан Смит и Бретт Хауден. Таким образом, Павел прервал четырёхматчевую безголевую серию.

Это четвёртое результативное действие нападающего в сезоне – он забил два гола и сделал результативную передачу.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн подверг Бучневича критике, Павел пропустил игру с «Колорадо Эвеланш».

«Рейнджеры» с девятью очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.