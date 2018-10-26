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Ассистентский хет-трик Палмьери не помог «Нью-Джерси» обыграть «Нэшвилл»

Ассистентский хет-трик Палмьери не помог «Нью-Джерси» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил в овертайме «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

В стартовом периоде на голы Деймона Сиверсона и Нико Хишира гости ответили лишь точным броском Янника Вебера. В середине второго игрового отрезка «хищники» сравняли счёт благодаря голу Виктора Арвидссона, но через 40 секунд Хишир оформил дубль. «Нэшвилл» восстановил паритет за шесть с половиной минут до истечения основного времени – в большинстве отличился Филип Форсберг. А победу «Предаторз» принёс Кайл Туррис, забросив шайбу в овертайме. Кайл Пальмьери оформил ассистентский хет-трик в этом матче.

Одержав шестую победу в семи последних матчах, «Нэшвилл» с 16 очками закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Дьяволы» (9) – девятые на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4
2:1, 1:1, 0:1, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Сиверсон (Холл, Палмьери) – 02:58 (5x5), 1:1 – Вебер (Фиала, Йернкрок) – 14:40 (5x5), 2:1 – Хишир (Холл, Палмьери) – 19:01 (5x4), 2:2 – Арвидссон (Туррис, Йози) – 33:06 (5x5), 3:2 – Хишир (Палмьери, Ватанен) – 33:46 (5x5), 3:3 – Форсберг (Джохансен, Суббэн) – 53:40 (5x4), 3:4 – Туррис (Экхольм) – 63:35 (3x3)
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