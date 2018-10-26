Ассистентский хет-трик Палмьери не помог «Нью-Джерси» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил в овертайме «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

В стартовом периоде на голы Деймона Сиверсона и Нико Хишира гости ответили лишь точным броском Янника Вебера. В середине второго игрового отрезка «хищники» сравняли счёт благодаря голу Виктора Арвидссона, но через 40 секунд Хишир оформил дубль. «Нэшвилл» восстановил паритет за шесть с половиной минут до истечения основного времени – в большинстве отличился Филип Форсберг. А победу «Предаторз» принёс Кайл Туррис, забросив шайбу в овертайме. Кайл Пальмьери оформил ассистентский хет-трик в этом матче.

Одержав шестую победу в семи последних матчах, «Нэшвилл» с 16 очками закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Дьяволы» (9) – девятые на Востоке.