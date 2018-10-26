Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», у Тарасенко гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Сент-Луис Блюз» — 7:4 (1:2, 3:1, 3:1).

«Блюзмены» на старте встречи забросили две шайбы усилиями Владимира Тарасенко и Джейдена Шварца, но затем «жакеты» забили четыре гола – дубль оформил Бун Дженнер, по шайбе на счету Энтони Дюклера и Дэвида Савара. Александр Стин сократил разрыв, после чего отличились Джош Андерсон, Сет Джонс и оформивший дубль Дюклер. Точку в матче поставил нападающий «Сент-Луиса» Зэк Сэнфорд.

В активе Тарасенко гол, показатель полезности «-1», четыре броска в створ ворот за 18 минут и 14 секунд, проведённых на льду. Иван Барбашёв сыграл 7.57, за которые отметился показателем полезности «-1».

Сергей Бобровский участия во встрече не принимал, а вот Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик. Также на его счету три броска в створ, показатель полезности «+3» за 16.20.