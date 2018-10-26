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Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», у Тарасенко гол

Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», у Тарасенко гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Сент-Луис Блюз» — 7:4 (1:2, 3:1, 3:1).

«Блюзмены» на старте встречи забросили две шайбы усилиями Владимира Тарасенко и Джейдена Шварца, но затем «жакеты» забили четыре гола – дубль оформил Бун Дженнер, по шайбе на счету Энтони Дюклера и Дэвида Савара. Александр Стин сократил разрыв, после чего отличились Джош Андерсон, Сет Джонс и оформивший дубль Дюклер. Точку в матче поставил нападающий «Сент-Луиса» Зэк Сэнфорд.

В активе Тарасенко гол, показатель полезности «-1», четыре броска в створ ворот за 18 минут и 14 секунд, проведённых на льду. Иван Барбашёв сыграл 7.57, за которые отметился показателем полезности «-1».

Сергей Бобровский участия во встрече не принимал, а вот Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик. Также на его счету три броска в створ, показатель полезности «+3» за 16.20.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 7
2:1, 1:3, 1:3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Тарасенко (О'Райлли, Марун) – 04:26 (5x4), 2:0 – Шварц (Шенн) – 12:40 (5x5), 2:1 – Дженнер (Мюррей, Веренски) – 16:47 (5x4), 2:2 – Дюклер (Бьёркстранд, Харрингтон) – 22:04 (5x5), 2:3 – Дженнер (Фолиньо, Андерсон) – 23:29 (5x5), 2:4 – Савар (Панарин, Харрингтон) – 28:58 (5x5), 3:4 – Стин (Эдмундсон) – 31:30 (5x5), 3:5 – Андерсон (Панарин, Мюррей) – 40:38 (5x5), 3:6 – Дюклер (Веренски, Веннберг) – 42:35 (5x4), 3:7 – Джонс (Панарин, Аткинсон) – 46:03 (5x5), 4:7 – Сэнфорд (Бозак, Данн) – 52:36 (5x5)
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