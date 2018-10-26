Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Счёт на третьей минуте открыл нападающий хозяев Джонатан Тэйвз, но вскоре Павел Бучневич восстановил равновесие. В середине второго периода Александр Фортен вновь вывел «Чикаго» вперёд, а в третьем игровом отрезке Патрик Кейн закрепил успех, забив с передачи Артёма Анисимова. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Алекс Дебринкэт.

В активе Бучневича гол, показатель полезности «+1», один бросок в створ ворот за 16 минут 42 секунды, проведённых на льду. У Владислава Наместникова «-3» за 13.03. Артём Анисимов сделал голевой пас, заработал показатель полезности «+1», трижды бросил в створ, сыграв 19.07.