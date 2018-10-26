Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Чикаго»

Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Счёт на третьей минуте открыл нападающий хозяев Джонатан Тэйвз, но вскоре Павел Бучневич восстановил равновесие. В середине второго периода Александр Фортен вновь вывел «Чикаго» вперёд, а в третьем игровом отрезке Патрик Кейн закрепил успех, забив с передачи Артёма Анисимова. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Алекс Дебринкэт.

В активе Бучневича гол, показатель полезности «+1», один бросок в створ ворот за 16 минут 42 секунды, проведённых на льду. У Владислава Наместникова «-3» за 13.03. Артём Анисимов сделал голевой пас, заработал показатель полезности «+1», трижды бросил в створ, сыграв 19.07.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 1
1:1, 1:0, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Тэйвз (Кит, Кроуфорд) – 02:55 (5x5), 1:1 – Бучневич (Смит, Хауден) – 04:09 (5x5), 2:1 – Фортен (Шмальц, Мэннинг) – 30:33 (5x5), 3:1 – Кейн (Анисимов, Дебринкэт) – 55:39 (5x5), 4:1 – Дебринкэт (Кагун, Йокихарью) – 58:51 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент