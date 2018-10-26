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«Эдмонтон» обыграл «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по «-3»

«Эдмонтон» обыграл «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по «-3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Счёт на 17-й минуте открыл защитник хозяев Эван Бушар. В середине второго периода Райан Ньюджент-Хопкинс увеличил преимущество «нефтяников», но вскоре Андре Бураковски сократил разрыв до минимума. В третьем игровом отрезке отличился форвард «Эдмонтона» Алекс Шьяссон, а точку в матче голом в пустые ворота поставил Коннор Макдэвид.

Александр Овечкин трижды бросил в створ ворот, сделал три хита, заработал показатель полезности «-3» за 16 минут и 47 секунд, проведённых на льду. У Евгения Кузнецова также три броска и «-3» за 18 минут. На счету Дмитрия Орлова, сыгравшего 22.20, показатель полезности «-1», два броска в створ и четыре хита.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 1
1:0, 1:1, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Бушар (Ямамото, Ридер) – 16:28 (5x4), 2:0 – Ньюджент-Хопкинс – 30:06 (4x5), 2:1 – Бураковски (Дауд, Карлсон) – 32:21 (5x5), 3:1 – Шьяссон (Ридер, Ларссон) – 49:16 (5x5), 4:1 – Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Тальбо) – 58:43 (en)
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