«Эдмонтон» обыграл «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Счёт на 17-й минуте открыл защитник хозяев Эван Бушар. В середине второго периода Райан Ньюджент-Хопкинс увеличил преимущество «нефтяников», но вскоре Андре Бураковски сократил разрыв до минимума. В третьем игровом отрезке отличился форвард «Эдмонтона» Алекс Шьяссон, а точку в матче голом в пустые ворота поставил Коннор Макдэвид.

Александр Овечкин трижды бросил в створ ворот, сделал три хита, заработал показатель полезности «-3» за 16 минут и 47 секунд, проведённых на льду. У Евгения Кузнецова также три броска и «-3» за 18 минут. На счету Дмитрия Орлова, сыгравшего 22.20, показатель полезности «-1», два броска в створ и четыре хита.