«Аризона» обыграла «Ванкувер», одержав третью победу в четырёх матчах

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:1 (0:0, 1:1.:3:0).

Стартовый период вышел безголевым, а во втором команды обменялись заброшенными шайбами – на гол защитника хозяев Алекса Голигоски точным броском ответил Даррен Арчибальд. На 44-й минуте Клейтон Келлер вывел «Аризону» вперёд, а затем Брэд Ричардсон закрепил преимущество своей команды, забив в меньшинстве. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Лоусон Круз.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин дважды бросил в створ ворот, заработал показатель полезности «-2» и сыграл 12 минут и 44 секунды.

«Аризона» одержала третью победу в четырёх последних встречах, набрала восемь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (12) – шестой.