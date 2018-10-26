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«Аризона» обыграла «Ванкувер», одержав третью победу в четырёх матчах

«Аризона» обыграла «Ванкувер», одержав третью победу в четырёх матчах
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:1 (0:0, 1:1.:3:0).

Стартовый период вышел безголевым, а во втором команды обменялись заброшенными шайбами – на гол защитника хозяев Алекса Голигоски точным броском ответил Даррен Арчибальд. На 44-й минуте Клейтон Келлер вывел «Аризону» вперёд, а затем Брэд Ричардсон закрепил преимущество своей команды, забив в меньшинстве. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Лоусон Круз.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин дважды бросил в створ ворот, заработал показатель полезности «-2» и сыграл 12 минут и 44 секунды.

«Аризона» одержала третью победу в четырёх последних встречах, набрала восемь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (12) – шестой.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 1
0:0, 1:1, 3:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Голигоски (Экман-Ларссон, Казинс) – 20:43 (5x5), 1:1 – Арчибальд (Стечер, Годетт) – 22:23 (5x5), 2:1 – Келлер (Гальченюк) – 43:55 (5x5), 3:1 – Ричардсон (Коннотон) – 52:16 (4x5), 4:1 – Круз (Грабнер) – 58:00 (en)
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