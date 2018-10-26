Наместников впервые в сезоне сыграл больше 13 минут, но завершил матч с «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Российский форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников впервые в нынешнем сезоне НХЛ сыграл больше 13 минут. Нападающий провёл на льду 13 минут 3 секунды (личный рекорд сезона, 1.41 – в меньшинстве), но завершил матч с худшим показателем полезности в команде – «-3». В девяти матчах сезона на счету Наместникова 1 (0+1) очко при полезности «-7».

Счёт на третьей минуте открыл нападающий хозяев Джонатан Тэйвз, но вскоре Павел Бучневич восстановил равновесие. В середине второго периода Александр Фортен вновь вывел «Чикаго» вперёд, а в третьем игровом отрезке Патрик Кейн закрепил успех, забив с передачи Артёма Анисимова. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Алекс Дебринкэт.