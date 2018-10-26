Брент Сибрук вышел на 3-е место в истории «Чикаго» по сыгранным матчам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Для защитника «ястребов» Брента Сибрука эта игра 1014-й в лиге и в клубе. 33-летний Сибрук, выступающий за «Блэкхоукс» с 2005 года, вышел на 3-е место в в истории «Чикаго» по сыгранным матчам. Он побил результат Эрика Нестеренко (1013). Следующей целью для канадского защитника являются позиции Бобба Халла (1036), а рекорд клуба принадлежит Стэну Миките — 1396. Также отметку в 1000 игр за «Чикаго» преодолел Боб Мюррей, на счету которого 1008 матчей.

Счёт на третьей минуте открыл нападающий хозяев Джонатан Тэйвз, но вскоре Павел Бучневич восстановил равновесие. В середине второго периода Александр Фортен вновь вывел «Чикаго» вперёд, а в третьем игровом отрезке Патрик Кейн закрепил успех, забив с передачи Артёма Анисимова. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Алекс Дебринкэт.