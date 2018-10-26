10-й номер драфта-2018 Эван Бушар установил рекорд «Эдмонтона»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Счёт в матче был открыт незадолго до конца первого периода. Удаление Михала Кемпны почти закончилось, когда шайба влетела в ворота Брейдена Холтби — её забросил Эван Бушар, ставший самым молодым защитником в истории «Ойлерз», забившим гол в официальном матче (19 лет и 5 дней). 10-й номер драфта-2018 побил достижение Криса Джозефа, который забросил первую шайбу в лиге, когда ему было 19 лет 39 дней. Пол Коффи впервые в НХЛ отличился в 19 лет 143 дня, а Джим Плэйфэйр праздновал успех в 19 лет 181 день.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Эдмонтона».