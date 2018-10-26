Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Артемий Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

Артемий Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Сент-Луис Блюз» (7:4).

Второй звездой признан форвард «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон, оформивший дубль и сделавший результативную передачу во встрече с «Анахайм Дакс» (5:2).

Главной звездой дня назван голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, отыгравший на ноль в поединке с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Словацкий вратарь отразил 26 бросков по воротам.

Андрей Василевский признан главной звездой дня в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент