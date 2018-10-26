Киселевич: в ЦСКА я много играл, а в НХЛ нужно биться за своё игровое время

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич рассказал, как проходит его адаптация к игре в НХЛ.

«Всё очень здорово. Ни одного плохого слова об организации сказать невозможно, только позитив. Самое плохое пока заключается в результате. Никак не можем победить. Очень хорошо, что создаём шансы и чувствуем свою силу как команда, но нам необходимо решить проблему второго периода. Команда здесь как семья. Во всяком случае такое у меня сложилось впечатление после первых дней. Всегда помогут, всегда поддержат. Это касается и раздевалки, и работы персонала, но чувствуется, что здесь реально хороший коллектив.

Разница между КХЛ и НХЛ? Детали. Совершенно другие детали. По-другому нужно уметь кататься. Пока у меня не всё получается. Могу сказать, что очень собой недоволен, потому что могу играть гораздо сильнее и приносить больше пользы. Наверное, то же самое может сказать про себя и вся команда. Конечно, мне ещё требуется время на адаптацию. Здесь у меня пока другая роль. Если в ЦСКА я много играл, то здесь нужно привыкать использовать каждый шанс, выходить в каждой смене и биться за своё игровое время», — цитирует Киселевича официальный сайт НХЛ.

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