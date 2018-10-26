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Итоги дня НХЛ для россиян: «-3» Овечкина, «-2» Ковальчука, три передачи Панарина

Итоги дня НХЛ для россиян: «-3» Овечкина, «-2» Ковальчука, три передачи Панарина
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 11 матчей, в которых выступали 14 российских хоккеистов.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:7). Она стала для него третьей в сезоне и позволила прервать шестиматчевую безголевую серию. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в разгроме «Калгари» (9:1), сделав две голевые передачи. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в матче с «Эдмонтоном» (1:4) набрали по «-3» – это худший показатель полезности в команде. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не набрал очков и в пятом матче подряд остался в минусе по полезности.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиВбрасыванияВремяХитыБлоки
Панарин (н)«Коламбус»0+3+303100%16.2000
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-100-07.5700
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0-104-18.1400
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-200-18.0400
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0+10133%16.4200
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-30067%13.0310
Анисимов (н)«Чикаго»0+1+10345%19.0700
Ничушкин (н)«Даллас»0+0+201-12.2300
Малкин (н)«Питтсбург»0+2+12217%16.2401
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-303-16.4730
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-30347%18.0011
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-102-22.2040
Проворов (з)«Филадельфия»0+00020%25.4112
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-202-12.4400
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