Итоги дня НХЛ для россиян: «-3» Овечкина, «-2» Ковальчука, три передачи Панарина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 11 матчей, в которых выступали 14 российских хоккеистов.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:7). Она стала для него третьей в сезоне и позволила прервать шестиматчевую безголевую серию. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в разгроме «Калгари» (9:1), сделав две голевые передачи. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в матче с «Эдмонтоном» (1:4) набрали по «-3» – это худший показатель полезности в команде. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не набрал очков и в пятом матче подряд остался в минусе по полезности.