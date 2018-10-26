Итоги дня НХЛ для россиян: «-3» Овечкина, «-2» Ковальчука, три передачи Панарина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 11 матчей, в которых выступали 14 российских хоккеистов.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:7). Она стала для него третьей в сезоне и позволила прервать шестиматчевую безголевую серию. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в разгроме «Калгари» (9:1), сделав две голевые передачи. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в матче с «Эдмонтоном» (1:4) набрали по «-3» – это худший показатель полезности в команде. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не набрал очков и в пятом матче подряд остался в минусе по полезности.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Вбрасывания
|Время
|Хиты
|Блоки
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+3
|+3
|0
|3
|100%
|16.20
|0
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|0
|-
|07.57
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|-1
|0
|4
|-
|18.14
|0
|0
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|0
|0
|-
|18.04
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|+1
|0
|1
|33%
|16.42
|0
|0
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-3
|0
|0
|67%
|13.03
|1
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|+1
|0
|3
|45%
|19.07
|0
|0
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|+2
|0
|1
|-
|12.23
|0
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|+1
|2
|2
|17%
|16.24
|0
|1
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-3
|0
|3
|-
|16.47
|3
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-3
|0
|3
|47%
|18.00
|1
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|2
|-
|22.20
|4
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|2
|0%
|25.41
|1
|2
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-2
|0
|2
|-
|12.44
|0
|0