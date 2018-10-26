«Рейнджерс» могут обменять Владислава Наместникова

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, что в ближайшем будущем может состояться обмен нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Наместникова в другую команду.

«В минувший вторник игровое время Наместникова в матче с «Флоридой» упало до отметки в 9 минут и 25 секунд. К Владиславу проявляют определённый интерес другие команды, и, безусловно, стоит понаблюдать за тем, как «рейнджеры» будут выслушивать предложения. «Синерубашечники» будут рассматривать самые разные варианты, пока они не будут касаться их главных молодых хоккеистов», — отметил Фридман.

После матча с «Флоридой» 25-летний Наместников отыграл встречу с «Чикаго», в которой получил 13 минут игрового времени, не набрав очков и заработав «-3» по показателю полезности. В 9 матчах регулярного чемпионата на счету Владислава 1 (0+1) очко, 12 бросков, 2 минуты штрафа и «-7».