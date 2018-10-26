Чиассон: получить перстень из рук Овечкина было суперволнительным моментом

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Алекс Чиассон после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) поделился эмоциями от встречи с бывшей командой, в составе которой в минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли.

«Не думаю, что в моей жизни был день с таким же разнообразием эмоций, как сегодня. Снова зайти в эту раздевалку и получить из рук Ови чемпионский перстень было для меня суперволнительным моментом. Странное ощущение: я снова оказался в окружении всех этих ребят и как будто снова стал частью их команды.

После такого было нелегко переключиться от всех этих эмоций на подготовку к матчу, полностью на нём сфокусироваться. Но лучшего итога этого вечера, думаю, быть просто не могло», — цитирует Чиассона официальный сайт НХЛ.

Видео церемонии можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».