Назаров: когда пролетишь 28 часов, начинаешь уважать команды с Дальнего Востока

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги выездной серии по Дальнему Востоку, где «волки» в трёх матчах разжились всего двумя очками.

«Поездка получилась очень тяжёлой, продуктивной, мы все должны с уважением относиться к командам с Дальнего Востока. Особенно начинаешь ощущать это уважение, когда пролетишь по кругу 28 часов. Будем надеяться, что для «Нефтехимика» это перевёрнутая страница. Ребята были одной командой, теперь предстоит сыграть четыре матча перед паузой.

Нас ждут домашние встречи с «Трактором», московским «Динамо», «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» — это сильные и мастеровитые команды. Все будут биться за очки, конкуренция огромная. Приглашаем всех нижнекамцев на хоккей, на льду будет жарко и красиво.

Кого бы выделил по итогам поездки на Дальний Восток? Повторюсь, хотел бы отметить всю команду. В каждой из трёх игр мы лидировали по движению, много бросали, но выиграли всего один матч. Сделаем выводы, проведём работу над ошибками. Ребята и тренерский штаб трудятся не покладая рук», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.