Желина: КХЛ идеально подходит для роста хоккеистов, это не шаг назад

Канадский защитник «Слована» Эрик Желина рассказал об адаптации в новой лиге, решении перебраться в КХЛ, а также о том, как словацкой команде удалось преодолеть кризис на старте сезона.

«Мы выглядели не лучшим образом, где-то проспали начало матчей, отходили от плана на игру. Конечно, победная серия была очень важна, но куда важнее удачно играть со своими прямыми конкурентами за место в плей-офф. Эти поединки значат больше, чем матчи с командами Востока. Нужно серьёзнее к ним подходить. В начале сезона мы оказались в какой-то яме и вот только сейчас начали видеть свет в конце тоннеля. Мы привыкаем друг к другу и поэтому добиваемся успеха.

Вынесенные матчи? «Мы очень рады этой возможности. Я недавно на выходных побывал в Вене, это удивительный город. Ещё больше радует то, что мы сыграем против двух очень серьёзных команд. Важное испытание, поэтому мы очень ждём этот уик-энд. ЦСКА и СКА – одни из лучших команд в КХЛ из года в год. У нас, может быть, нет столько мастеровитых игроков, но если мы будем выкладываться, появится шанс победить. Просто играть в свой хоккей, быть умнее. Мастеровитые ребята порой не любят жёсткости.

Переезд в КХЛ? «В АХЛ ввели правило для возрастных хоккеистов, поэтому уже достаточно тяжело попасть в команду. Я не видел возможности в том, чтобы вернуться в НХЛ в этом году. Чувствую, что КХЛ идеально подходит для роста хоккеистов. Я получил шанс попасть сюда, провожу много времени на льду, у меня важная роль в команде. Такая возможность пришла в самый подходящий момент, и я не считаю переезд шагом назад. Наоборот, это новый вызов», — цитирует Желину официальный сайт КХЛ.