Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Желина: КХЛ идеально подходит для роста хоккеистов, это не шаг назад

Желина: КХЛ идеально подходит для роста хоккеистов, это не шаг назад
Хоккей / КХЛ

Канадский защитник «Слована» Эрик Желина рассказал об адаптации в новой лиге, решении перебраться в КХЛ, а также о том, как словацкой команде удалось преодолеть кризис на старте сезона.

«Мы выглядели не лучшим образом, где-то проспали начало матчей, отходили от плана на игру. Конечно, победная серия была очень важна, но куда важнее удачно играть со своими прямыми конкурентами за место в плей-офф. Эти поединки значат больше, чем матчи с командами Востока. Нужно серьёзнее к ним подходить. В начале сезона мы оказались в какой-то яме и вот только сейчас начали видеть свет в конце тоннеля. Мы привыкаем друг к другу и поэтому добиваемся успеха.

Вынесенные матчи? «Мы очень рады этой возможности. Я недавно на выходных побывал в Вене, это удивительный город. Ещё больше радует то, что мы сыграем против двух очень серьёзных команд. Важное испытание, поэтому мы очень ждём этот уик-энд. ЦСКА и СКА – одни из лучших команд в КХЛ из года в год. У нас, может быть, нет столько мастеровитых игроков, но если мы будем выкладываться, появится шанс победить. Просто играть в свой хоккей, быть умнее. Мастеровитые ребята порой не любят жёсткости.

Переезд в КХЛ? «В АХЛ ввели правило для возрастных хоккеистов, поэтому уже достаточно тяжело попасть в команду. Я не видел возможности в том, чтобы вернуться в НХЛ в этом году. Чувствую, что КХЛ идеально подходит для роста хоккеистов. Я получил шанс попасть сюда, провожу много времени на льду, у меня важная роль в команде. Такая возможность пришла в самый подходящий момент, и я не считаю переезд шагом назад. Наоборот, это новый вызов», — цитирует Желину официальный сайт КХЛ.

14 новичков из АХЛ, что они показывают? Повезло не только «Барысу»
На этом рынке всегда можно найти крутого легионера.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент