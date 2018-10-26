Фридман: Бобровский выглядит несчастным, ситуация с ним кажется безвыходной

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал игру голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Коламбус» не слишком рад слухам, которые окружают Бобровского и Панарина. Не будем пытаться отделить факты от вымысла, но ситуация с Сергеем кажется безвыходной. Я считал, что клуб поступил правильно, решив в этом сезоне сохранить обоих игроков, чтобы бороться за кубок. Команда-то у них хорошая. Панарин набрал девять очков в восьми матчах и играет, как обычно. Но никто с похожим игровым временем, как у Бобровского, не имеет худшего показателя процента отражённых бросков. И только один вратарь в лиге, который сыграл больше Сергея, пропускает больше шайб за игру.

Бобровский выглядит несчастным, и «Коламбус» должен оценить, как это влияет на команду в целом. Он может контролировать ситуацию из-за запрета на обмен, но есть основания полагать, что он предоставил клубу список команд, переход в которые рассмотрит. Даже если считать, что будущее Бобровского связано с «Айлендерс», неужели в какой-то момент ему не придётся подтянуть свой уровень до привычно потрясающего, чтобы доказать свою состоятельность?» — написал Фридман.