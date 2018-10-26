Д. Юдин: в НХЛ везде здорово — люди получают удовольствие от хоккея

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин вспомнил о поражении в финале молодёжного чемпионата мира 2015 года и ответил на вопрос про НХЛ.

«МЧМ-2015? О, это было просто лучшее время в моей жизни. Просто непередаваемые эмоции: когда ты выходишь на финал против канадцев, и весь стадион в красном и начинает гудеть, и у тебя бегут мурашки от этого. Атмосфера заводит так, что не передать. Да и коллектив у нас был отличный. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, что собрались ребята, заряженные одной целью не только на льду, но и вне его. Мы просто получали удовольствие. До сих пор все ребята списываются, и до сих пор у нас тёплые отношения.

Как нам сказал Валерий Николаевич — это финал. Там уже ничего не натренируешь, как сложится, так и сложится. Тут так получилось, что пропустили на одну шайбу больше, а забили на одну меньше. Если посмотреть тот состав канадцев, то 90% сейчас играют в НХЛ. В тот год было столетие канадского хоккея, и они собрали просто сумасшедшую команду.

НХЛ? Пока у меня контракт на два года с «Ак Барсом», в будущее не заглядываю. А вообще, без разницы, в какой команде НХЛ находиться. Мне кажется, там везде здорово. Пообщавшись с Педаном, Бурмистровым, понял, что в НХЛ люди получают от хоккея удовольствие. Совсем другое отношение к хоккею», — цитирует Юдина «Реальное время».