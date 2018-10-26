Игроки НХЛ признали Коннора Макдэвида самым зрелищным игроком лиги

Сотрудники официального сайта НХЛ провели несколько опросов среди ведущих игроков лиги, чтобы узнать их мнение о том, за кем из хоккеистов интереснее всего наблюдать на льду.

18 хоккеистов поставили на первое место капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Второе место занял нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. За него проголосовали 15 человек. Замкнул топ-3 капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (восемь голосов). За Александра Овечкина и Артемия Панарина проголосовали по два человека.

«У него просто очень мягкие руки. Всегда хочется быть тем, кем ты не являешься. Я — форвард силового типа, а он — небольшой и техничный парень. Мы разные», — прокомментировал свой выбор в пользу Кейна форвард «Даллас Старз» Джейми Бенн.