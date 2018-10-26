Р. Якупов — о «Сент-Луисе»: когда тренер идиот, то у команды ничего не получится

Отец нападающего СКА Наиля Якупова, генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов поделился мнением об игре «Сент-Луис Блюз».

«Сент-Луис» — шикарная команда с шикарными исполнителями. Понятно, что есть небольшие проблемы с вратарской линией. Почему «блюзмены» так слабо выступают в нынешней «регулярке»? Когда тренер идиот, то у команды ничего не получится.

У Майка Йео ничего не получилось в «Миннесоте», он там только потерял время. Аналогичная ситуация происходит сейчас. Биться за такого тренера команда не будет. Я видел, как они играют, знаком с их системой. Этот клуб должен бороться за Кубок Стэнли, но, повторюсь, если тренер идиот, то об этом можно забыть. Мне кажется, что Йео вообще ничего не понимает в хоккее. Несдержанный, невыдержанный. Я бы ему даже детскую команду не доверил», — сказал Якупов «Чемпионату».