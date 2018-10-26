Таффе: СКА и ЦСКА — лучшие команды КХЛ, у них столько классных хоккеистов

Нападающий «Слована» Джефф Таффе поделился ожиданиями от KHL World Games, в рамках которых братиславский клуб сразится со СКА и ЦСКА.

«Мы первый раз потренировались на этой арене, никаких проблем нет, отличный дворец. В свой первый сезон в «Словане» я очень часто ездил в Вену на выходных, это великолепный город, столько музеев и мест, которые можно посетить!



Мы рады сыграть с такими командами, как ЦСКА и СКА, у них столько классных хоккеистов! Нас ждут тяжёлые игры, но нам нужно играть просто, так мы добивались успеха в этом сезоне. Не нужно ничего выдумывать, просто использовать свои шансы. Тяжёлый уик-энд, но мы только рады этому. Надеюсь, что наши болельщики приедут на эти матчи. Вена и Братислава находятся рядом, ехать недалеко, да и к тому же мы играем против лучших команд лиги», — цитирует Таффе официальный сайт КХЛ.