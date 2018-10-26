Андронов: надеюсь, что игра в Вене станет для КХЛ мостом в центр Европы

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от KHL World Games, в рамках которых «армейский» клуб в Вене сыграет со «Слованом».

«Если бы было побольше времени – хотелось бы погулять по центру Вены, увидеть памятники, исторические места, всё-таки это один из самых красивых городов мира. С чем у меня ассоциируется Вена? Да данный момент – с хоккеем, а до этого не задумывался, поскольку ни разу тут не бывал. Настроение отличное, хорошая дружеская атмосфера. Уверен, игра будет очень интересной.

Надеюсь, что сегодняшний матч, первый в Вене, станет неким мостом для КХЛ сюда, в центр Европы. Что касается арены, то отличия между ней и нашими дворцами, конечно, есть. Но мы привыкнем. А лёд – он везде одинаковый», — цитирует Андронова официальный сайт КХЛ.