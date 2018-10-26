Борщевский: «Амур» горел желанием отыграться, но «Ак Барс» нас наказал

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков. Атмосфера была восхитительная. Особенно после второго периода. И в третьем периоде, когда мы заиграли в полную силу и создали много моментов.

Первый период мы провели хорошо, забили гол в большинстве. Ненужное удаление в конце первого периода привело к тому, что соперник забил в начале второй трети матча. Мы немножко отдали инициативу. Противник воспользовался этим, забил второй гол.

На третий период вышли настроенными, горели желанием отыграться. К сожалению, попали на контратаку. Противник нас наказал. Очень важно, что не дрогнули и продолжали атаковать. Неслучайно забили гол. В конце выпустили шестого полевого игрока, но не удалось сравнять счёт», — сказал тренер на пресс-конференции.