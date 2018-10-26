Генменеджер «Вена Кэпиталз»: наш бюджет – 5 миллионов евро, КХЛ – это мечта

Генеральный менеджер «Вена Кэпиталз» Франц Калла рассказал о перспективах вступления австрийской команды в КХЛ и её бюджете.

«Хотим ли мы вступить? Надо понимать, что разрыв в уровне команд очень большой. Нам нужно пройти длинный путь. Есть мечта, а есть реальность. Сейчас уровень продукта КХЛ совершенно иной. В нашей лиге играет «Медвешчак», я был на играх в Братиславе и знаю, о чём говорю. Наш бюджет – 5 млн евро, но это расходы на главную команду, молодёжную и школу. Зарплатный бюджет я не могу назвать, это закрытая информация», — передаёт слова Каллы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

26 и 28 ноября в столице Австрии состоятся вынесенные матчи КХЛ с участием «Слована», ЦСКА и СКА.