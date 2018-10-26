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«Барыс» победил «Витязь», Даллман и Старченко набрали по два очка

«Барыс» победил «Витязь», Даллман и Старченко набрали по два очка
Хоккей / КХЛ

«Барыс» встречался с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Астане и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Никиты Михайлиса гости ответили результативным броском Миро Аалтонена, реализовавшего численный перевес. Вторая 20-минутка оказалась успешной для подопечных Андрея Скабелки, организовавших два взятия чужих ворот – Андре Петерссон реализовал большинство, а Роман Старченко отличился в равных составах. Третий период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами.

Клуб из Астаны продлил победную серию до четырёх матчей, в свою очередь подопечные Валерия Белова проиграли в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 1
1:1, 2:0, 0:0
Витязь
Московская область
1:0 – Михайлис (Блэкер, Даллман) – 12:51 (5x5), 1:1 – Аалтонен (Гривик) – 18:49 (5x4), 2:1 – Петерссон (Диц, Старченко) – 28:32 (5x4), 3:1 – Старченко (Кормье, Даллман) – 34:10 (5x5)
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