«Барыс» победил «Витязь», Даллман и Старченко набрали по два очка

«Барыс» встречался с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Астане и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.



В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Никиты Михайлиса гости ответили результативным броском Миро Аалтонена, реализовавшего численный перевес. Вторая 20-минутка оказалась успешной для подопечных Андрея Скабелки, организовавших два взятия чужих ворот – Андре Петерссон реализовал большинство, а Роман Старченко отличился в равных составах. Третий период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами.



Клуб из Астаны продлил победную серию до четырёх матчей, в свою очередь подопечные Валерия Белова проиграли в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.