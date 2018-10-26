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ЦСКА объявил состав на матч со «Слованом», который пройдёт в Вене

ЦСКА объявил состав на матч со «Слованом», который пройдёт в Вене
Хоккей / КХЛ

ЦСКА определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Об этом «армейский» клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Нестеров – Науменков, Слепышев – Шалунов – Окулов;
Блажиевский – Марченко, Калинин – Андронов – Хансен;
Романов, Телегин – Светлаков – Толчинский.

Матч «Слован» — ЦСКА состоится в Вене в рамках KHL World Series. 28 октября клуб из Братиславы встретится в столице Австрии с питерским СКА, который сегодня гостит в Риге.

В настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Слован» расположился на девятой строчке, отставая от московского клуба на 16 очков.

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