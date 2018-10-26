ЦСКА объявил состав на матч со «Слованом», который пройдёт в Вене

ЦСКА определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Об этом «армейский» клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Нестеров – Науменков, Слепышев – Шалунов – Окулов;
Блажиевский – Марченко, Калинин – Андронов – Хансен;
Романов, Телегин – Светлаков – Толчинский.
Матч «Слован» — ЦСКА состоится в Вене в рамках KHL World Series. 28 октября клуб из Братиславы встретится в столице Австрии с питерским СКА, который сегодня гостит в Риге.
В настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Слован» расположился на девятой строчке, отставая от московского клуба на 16 очков.
Интриги дня КХЛ: «Йокерит» покорит Таллин, а Вена увидит мощь ЦСКА
Тем временем в Риге на лёд выйдут четыре лучших бомбардира КХЛ.