ЦСКА объявил состав на матч со «Слованом», который пройдёт в Вене

ЦСКА определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Об этом «армейский» клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Нестеров – Науменков, Слепышев – Шалунов – Окулов;

Блажиевский – Марченко, Калинин – Андронов – Хансен;

Романов, Телегин – Светлаков – Толчинский.



Матч «Слован» — ЦСКА состоится в Вене в рамках KHL World Series. 28 октября клуб из Братиславы встретится в столице Австрии с питерским СКА, который сегодня гостит в Риге.



В настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Слован» расположился на девятой строчке, отставая от московского клуба на 16 очков.