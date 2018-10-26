Матч «Йокерит» — «Спартак» проходит в Таллине при аншлаге

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» — «Спартак», который вынесен в Таллин, проходит при заполненных трибунах.

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Арена «Тондираба», которая принимает игру, была открыта в 2014 году и вмещает в хоккейной конфигурации 5840 зрителей. 28 октября финский клуб, отмечающий своё 51-летие, встретится в столице Эстонии с череповецкой «Северсталью».



На данный момент команда Лаури Марьямяки занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету 31 очко после 19 матчей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Йокерит» — «Спартак». После первого игрового отрезка красно-белые, которые не так давно уволили Вадима Епанчинцева, обыгрывают соперника со счётом 3:1.