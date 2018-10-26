ЦСКА планирует провести матч с командой НХЛ на столетие Тарасова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о планах московского клуба сыграть с командой Национальной хоккейной лиги.

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«Мы хотели бы организовать матч с командой НХЛ. В этом году у нас столетие Анатолия Тарасова. Это был бы следующий рубеж, вызов как для лиги, так и для нашего клуба. Это преждевременное заявление, но такие планы есть. Я не могу сказать, что мешает. С дворцом спорта уже есть понимание. Будем думать, как это реализовать. Какой клуб? Пока трудно сказать», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сегодня, 26 октября, «армейцы» встречаются со «Слованом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, этот матч проходит в Вене.