Есмантович: критики ЦСКА – удивительные люди, главное – счёт на табло

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на критику в отношении московского клуба за недостаточно зрелищную игру.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Наши критики – удивительные люди. Я пока не прочитал ни одного критического замечания от бывших хоккеистов. Нас критикуют только те люди, которые умеют задавать правильные профессиональные вопросы. Но критики от таких людей, как Фёдор Канарейкин, Александр Кожевников или Александр Гуськов, я не вижу.



Что значит интересный хоккей? Вы же смотрели финал Олимпиады с немцами. Ну, какая красота? Необходим результат. Есть матчи, в которых соперник позволяет играть красиво, а где-то не позволяет. Главное – счёт на табло», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.