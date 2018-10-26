М. Григоренко: хотел бы видеть в КХЛ команду из Амстердама или Англии

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о вынесенном матче со «Слованом» в Вене и возможном расширении КХЛ на Запад.

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«Всегда интересно играть такие вынесенные матчи. Принято видеть полные трибуны на 7000 зрителей. Понимаем, что отчасти должны своей игрой привлечь новую аудиторию. Стадион в Вене напоминает те, что я видел в небольших городах Канады. Всегда интересно ездить по Европе, по разным странам. Классно было бы, если бы КХЛ расширилась на Запад. Команду из какого города хотел бы увидеть в лиге? Из Англии, например. Или из Амстердама», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

28 октября в Вене состоится ещё один матч «регулярки» КХЛ — «Слован» встретится с питерским СКА.